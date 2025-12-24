“Esto no se va a poder dar”: ministro del Interior en contra de que la Noche Crema y la Noche Blanquiazul se jueguen el mismo día

Vicente Tiburcio se mostró en contra de que ambos partidos se jueguen el mismo día. | Fuente: Andina / Difusión

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, se mostró en contra de que la Noche Crema y la Noche Blanquiazul -partidos programados para el sábado, 24 de enero- se jueguen el mismo día, por cuestión de seguridad.

En ese sentido, en diálogo con RPP, anunció que en los próximos días su despacho convocará a representantes de Universitario de Deportes y Alianza Lima para que se encuentre una solución a este dilema.

“No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar”, manifestó.

“Entonces, tienen que ver otra fecha para poder garantizar estos dos partidos”, sentenció, tras indicar que la convocatoria se realizará “en el transcurso de estos días”.



Vicente Tiburcio brindó estas declaraciones durante una actividad en vísperas de Navidad en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria.

La Noche Crema y la Noche Blanquiazul el mismo día

Como se sabe, tanto Universitario de Deportes -vigente tricampeón del fútbol peruano- y Alianza Lima anunciaron los partidos de presentación de sus nuevas plantillas, para el próximo sábado, 24 de enero de 2026.

En la Noche Crema, que se jugará en el Estadio Monumental de Ate, la ‘U’ enfrentará a la Universidad de Chile; mientras que, en la Noche Blanquiazul, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, Alianza Lima se medirá ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Cabe mencionar que los dos clubes ya han puesto a la venta las entradas para sus eventos, con miles de asistentes asegurados.

