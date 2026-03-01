Últimas Noticias
José Mourinho: "Si Prestianni es culpable, no lo miraré de la misma forma y conmigo terminó"

Gianluca Prestianni no jugó la vuelta entre Benfica y el Real Madrid.
Gianluca Prestianni no jugó la vuelta entre Benfica y el Real Madrid. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El entrenador de Benfica habló sobre el caso del supuesto insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinicius Junior.

Lo tiene claro. José Mourinho, entrenador del Benfica, dijo que en caso de que se demuestre que su futbolista argentino Gianluca Prestianni profirió insultos racistas al brasileño Vinicius Junior, del Real Madrid, no lo mirará "de la misma forma" y que su relación con él "terminó".

Así lo manifestó José Mourinho, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de la liga portuguesa con el Gil Vicente.

Cuestionado por la posible culpabilidad de Prestianni tras el incidente del encuentro de ida de los playoffs de final de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid en el Estadio da Luz de Libsoa, reivindicó la "presunción de inocencia" del futbolista argentino.

La ida tuvo que ser detenida unos minutos por la acusación de Vinicius.
La ida tuvo que ser detenida unos minutos por la acusación de Vinicius. | Fuente: EFE

"No soy muy culto, pero tampoco un ignorante, tengo un bagaje cultural básico. Presunción de inocencia. ¿Es un derecho humano o no? (...). Desafortunadamente, la UEFA decidió retirar al jugador del partido (de vuelta) porque descubrió un artículo que estaba oculto. ¿No deberías poner un 'si' primero?", reflexionó.

Sigue el tema Vinicius-Prestianni

También insistió en que tanto él como el club "repudian" cualquier tipo de discriminación, prejuicio o ignorancia, por lo que si se demostrara que su futbolista profirió un insulto racista a Vinicius, su carrera en el Benfica terminaría mientras él esté en el banquillo.

"Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba. Hay cariño al futbolista. No hay red incondicional. Si es efectivamente culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó", aseguró.

Asimismo, José Mourinho dio su opinión sobre la rueda de prensa posterior a aquel partido de su homólogo en el Real Madrid, Álvaro Arbeloa, quien dijo que el técnico portugués se equivocó al defender de manera incondicional a su futbolista y no adoptar una postura "equilibrada".

"Amo a Álvaro y lo seguiré amando, pero creo que fui yo quien tomó la posición correcta. Hay que tener una posición equilibrada. Antes de la rueda de prensa dije ni quiero vestir la camiseta roja, refiriéndome al Benfica, ni la camiseta blanca, respecto al Real Madrid. Quiero ser imparcial en un caso que eventualmente puede convertirse en preocupante", recordó. 

José Mourinho Benfica

