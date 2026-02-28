Serie A: Por la fecha 27, Roma recibirá a Juventus

Toda la previa del duelo entre Roma y Juventus. El partido se jugará en el estadio Stadio Olimpico el domingo 1 de marzo a las 14:45 horas. Será arbitrado por Simone Sozza.

El duelo entre Roma y Juventus correspondiente a la fecha 27 se disputará en el estadio Stadio Olimpico desde las 14:45 horas, el domingo 1 de marzo.

Así llegan Roma y Juventus

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma venció 3-0 a Cremonese en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

A Juventus no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Como 1907. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, tiene 11 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 2 victorias para el local y un total de 3 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Juventus.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 50 puntos (16 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 46 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (13 PG - 7 PE - 6 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Simone Sozza.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 64 26 21 1 4 41 2 Milan 54 26 15 9 2 21 3 Napoli 50 26 15 5 6 12 4 Roma 50 26 16 2 8 18 5 Juventus 46 26 13 7 6 18

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 28: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 28: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Horario Roma y Juventus, según país