Sudáfrica vs Camerún EN VIVO: ¿a qué hora juegan y por dónde ver los octavos de final de la Copa Africana de Naciones?

Sudáfrica vs Camerún EN VIVO: sigue la transmisión del partido por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones.

Sudáfrica vs Camerún EN VIVO: se enfrentan este domingo 4 de enero por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Al Medina de la ciudad de Rabat, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Claro Sports y Win Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Cuándo y dónde juegan Sudáfrica vs Camerún en vivo por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones?



El partido entre Sudáfrica vs Camerún se disputará este domingo 4 de enero en el Estadio Al Medina de ciudad de Rabat. El recinto tiene capacidad para 18 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Sudáfrica vs Camerún en vivo por la Copa Africana de Naciones?



En Perú, el partido Sudáfrica vs Camerún comienza a las 2:00 p.m.

En Colombia, el partido Sudáfrica vs Camerún comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Sudáfrica vs Camerún comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido Sudáfrica vs Camerún comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Sudáfrica vs Camerún comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido Sudáfrica vs Camerún comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Sudáfrica vs Camerún comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Sudáfrica vs Camerún comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Sudáfrica vs Camerún comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Sudáfrica vs Camerún comienza a las 4:00 p.m.

¿Dónde ver el Sudáfrica vs Camerún en vivo por TV?



El partido entre Sudáfrica vs Camerún se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports (Colombia). Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.

Sudáfrica vs Camerún: alineaciones confirmadas

Sudáfrica: Ronwen Williams, Khuliso Mudau, Siyabonga Ngezana, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Sphephelo Sithole, Teboho Mokoena; Tshepang Moremi, Sipho Mbule, Oswin Appollis; Lyle Foster

Camerún: Devis Epassy; Che Malone, Samuel Kotto, Nouhou Tolo; Junior Tchamadeu, Danny Namaso, Carlos Baleba, Arthur Avom Ebong, Darline Yongwa; Bryan Mbeumo y Christian Miche Kofane.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis