Taco y triplete histórico: Gonzalo García lidera la goleada de Real Madrid ante Betis [VIDEO]

Gonzalo García reemplazó en gran forma al lesionado Kylian Mbappé al anotar en tres ocasiones en el duelo de Real Madrid por la fecha 18 de LaLiga.

Un triplete en el día soñado de Gonzalo García, representando el anhelo de cualquier canterano que disfruta del partido de su vida en el Santiago Bernabéu, impulsó a un Real Madrid guiado en el arranque por Vinicius ante la ausencia de Kylian Mbappé, con una goleada balsámica previa a la Supercopa de España a un Real Betis que se conectó tarde al partido.



En enero la presión en torno al Real Madrid se siente. Comenzar el año a siete puntos del Barcelona aumenta la trascendencia de cada encuentro. Debía responder el equipo de Xabi Alonso ante el único equipo que no había perdido de visitante, el Betis, y sin su gran referente, Kylian Mbappé, apareció Gonzalo.



El primer tanto de Gonzalo llegó con golpe de cabeza, mientras que el segundo tanto fue un verdadero golazo tras una tremenda volea. El triplete fue completado con un soberbio taco cuando el balón le quedó atrás tras pase del turco Arda Güler.

Así fue el tercer gol de Gonzalo García de Real Madrid. | Fuente: ESPN

Real Madrid vs. Betis: alineaciones confirmadas

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde ©, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Rodrygo Goes, Jude Bellingham; Vinicius Jr. y Gonzalo García. DT: Xabi Alonso.

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Marc Bartra ©, Natan, Ricardo Rodríguez; N. Deossa, Marc Roca; Antony, Pablo Fornals, Aitor Ruibal; y Cucho Hernández. DT: Manuel Pellegrini.