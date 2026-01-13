El exfutbolista francés Thierry Steinmetz murió a los 42 años tras una larga lucha contra el cáncer, confirmaron los distintos clubes que defendió a lo largo de su carrera.

El fallecimiento del exjugador, que llegó a disputar varias veces la fase previa de la Champions League, ocurrió el pasado domingo, 11 de enero.

El diario The Mirror recordó que Steinmetz se vio obligado a retirarse del fútbol profesional en 2017, tras sufrir la amputación de una pierna a causa de un tumor maligno.

Esto no evitó que el exvolante siga ligado al fútbol, dedicándose a la dirección técnica del club amateur SSEP Hombourg-Haut de su natal Francia, resaltó la publicación británica.



La UEFA se pronuncia tras muerte de Thierry Steinmetz

A través de sus redes sociales oficiales, la UEFA expresó su pesar por el fallecimiento de Thierry Steinmetz, destacando sus cinco participaciones en la fase previa de la Champions League.

“Nos entristece saber del fallecimiento de Thierry Steinmetz, quien falleció recientemente a los 42 años. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y excompañeros de equipo durante este momento difícil”, sostuvo el ente rector del fútbol europeo.

El FC Metz, uno de los clubes en los que militó Steinmetz, también emitió un comunicado al enterarse de su fallecimiento. “Todo el FC Metz desea expresar su más sentido pésame a la familia y amigos”, resaltó.



