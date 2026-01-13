Xabi Alonso se despide agradeciendo al Real Madrid: "Me voy con respeto y orgullo"

El exentrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se despidió este martes del club señalando que dirigir al equipo “ha sido un honor y una responsabilidad”, y que se marcha “con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”.

El técnico español publicó el mensaje en sus redes sociales tras confirmarse el lunes el final de su etapa en el banquillo merengue, acordado “de mutuo acuerdo” con la entidad, un día después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona.

Tras ello, el club anunció que Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del Real Madrid Castilla, asumirá el cargo. En su comunicado, el Madrid subrayó que Alonso “siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo” y recordó su condición de leyenda del club, al que representó “con los valores de la institución”.

Xabi Alonso y su adiós al Real Madrid

Xabi Alonso había regresado en mayo de 2025 a una institución que conocía bien tras disputar 236 partidos oficiales entre 2009 y 2014. En esa etapa como jugador ganó una Champions League, una Liga, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España. Llegaba al Real Madrid con gran expectativa tras su paso por el Bayer Leverkusen, con el que conquistó la Bundesliga y la Copa Alemana en su primera temporada completa, perdiendo únicamente en la final de la Europa League.

El exvolante tenía la misión de suceder en el banquillo blanco a un histórico como Carlo Ancelotti, pero no pudo escapar de los altibajos. En el Mundial de clubes cayó 4-0 ante el PSG en las semifinales. Su gran arranque de temporada quedó marcado por la goleada 5-2 que le propinó el Atlético en el derbi.

Si bien el Real Madrid se recuperó, sufrió un nuevo revés en otro duelo de alto vuelo, nada menos que la caída en el Bernabéu por el Clásico contra Barcelona por LaLiga.

La gestión del vestuario

El conjunto merengue mantuvo un rendimiento sin convencer, resolviendo la mayoría de encuentros por la calidad de sus futbolistas, pero con pocas certezas en los de gran exigencia. A las miradas sobre el desempeño se sumó la gestión del plantel, con evidentes diferencias respecto a algunos referentes. El último episodio del ciclo de Xabi fue perder de la final de la Supercopa ante el Barcelona.

En su despedida, Xabi Alonso agradeció al club, a los jugadores y a la afición por la confianza y el apoyo recibidos durante una etapa que, aunque breve, estuvo marcada por la exigencia y la presión de dirigir al cuadro más ganador de Europa.