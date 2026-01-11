Falleció Mario César Jacquet, exdirector técnico de Alianza Atlético en el año 1999

Descansa en paz. El paraguayo Mario César Jacquet, exentrenador de Alianza Atlético en la liga peruana de primera división en el año 1999, falleció según reportaron medios paraguayos en las últimas horas.

"Lamentamos la sensible partida de Mario César Jacquet, exjugador y entrenador de varios equipos de nuestro fútbol, incluyendo a la Selección Paraguaya Sub 20", fue lo que sostuvo, por ejemplo, la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Asimismo, agregaron que "Desde la matriz del fútbol paraguayo, expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. ¡Hasta siempre, 'profe'!".

Mario César Jacquet y su carrera en el fútbol

Como jugador, inició su carrera profesional en la temporada 1966 con el Olimpia. Posteriormente, pasó por clubes de la talla de Cerro Porteño, Burgos CF, Real Oviedo, Real Valladolid, Elche y Orihuela Deportiva.

En tanto, yendo a su periplo como entrenador, estuvo en el Nacional, Cerro Porteño, Alianza Atlético, Cerro Porteño, Sportivo Luqueño, Guaraní, 12 de Octubre, Barcelona SC, Macará, Liga de Portoviejo, Deportivo Capiatá, Guaireña y más.

El medio paraguayo La Tribuna, a su turno, sostiene que la carrera de Mario César Jacquet, como DT y futbolista, "fue reconocida por la disciplina y la dedicación al fútbol, convirtiéndolo en un referente para jóvenes futbolistas y entrenadores en Paraguay".

