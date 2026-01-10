Pega el salto: Joao Grimaldo fue anunciado como nuevo jugador del Sparta Praga

Se muda de país. Joao Grimaldo, atacante de la Selección Peruana, fue anunciado como nuevo jugador del Sparta Praga de República Checa.

A través de un comunicado, la entidad deportiva le dio la bienvenida al atacante, quien se convierte en el segundo refuerzo de la institución checa.

"Joao Grimaldo se convierte en el segundo refuerzo de la ventana de transferencia invernal. El representante peruano proviene del Partizan Belgrado", informó el Sparta Praga en su cuenta de Instagram.

Tomas Rosicky reveló los motivos de la contratación de Joao Grimaldo

En otra publicación, Tomas Rosicky, exjugador y actual directivo del cuadro checo, indicó que la contratación se debe a sus buenas actuaciones con la Selección Peruana y describió sus principales características.

"Joao llamó nuestra atención principalmente en los partidos de la Selección", indicó en un primer momento.

"Es un jugador ofensivo rápido, técnicamente fuerte y muy activo. Puede jugar por la línea y aprovechar los espacios. Beneficiará al equipo tanto en combinación como en situaciones individuales gracias a su buen driblin", complementó.