Gonzalo García reemplaza a Mbappé y abre el marcador con este gol en Real Madrid vs Betis [VIDEO]

El Santiago Bernabéu fue testigo de la vuelta al gol del delantero español Gonzalo García en el compromiso entre Real Madrid vs Betis, correspondiente a la fecha 18 de LaLiga temporada 2025-26.

Gonzalo García, reemplazante del lesionado Kylian Mbappé, colocó el primer tanto del compromiso después de conectar de cabeza un preciso centro del brasileño Rodrygo.

Gonzalo se estrena en esta liga. No marcaba desde el Mundial de Clubes cuando anotó ante el Borussia Dortmund el pasado cinco de julio de 2025.

Real Madrid volverá a las canchas tras enfrentar Betis cuando juegue ante Atlético de Madrid por la Supercopa de España el 8 de enero.

Así celebró el joven español Gonzalo García de Real Madrid. | Fuente: ESPN

Real Madrid vs. Betis: alineaciones confirmadas

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde ©, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Rodrygo Goes, Jude Bellingham; Vinicius Jr. y Gonzalo García. DT: Xabi Alonso.

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Marc Bartra ©, Natan, Ricardo Rodríguez; N. Deossa, Marc Roca; Antony, Pablo Fornals, Aitor Ruibal; y Cucho Hernández. DT: Manuel Pellegrini.