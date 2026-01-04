¡Golazo! Real Madrid celebra: Gonzalo García se luce con una brillante volea y completa doblete ante Betis [VIDEO]

Real Madrid no pudo tener a Kylian Mbappé por lesión, pero su reemplazante brilló en el choque ante Betis. Se trata de Gonzalo García que anotó dos tantos en el compromiso por la jornada 18 de LaLiga 2025-26.

El Santiago Bernabéu celebró el primer gol con un golpe de cabeza de Gonzalo tras asistencia de Rodrygo en el minuto 20 del primer tiempo. En la complementaria, el atacante español de 21 años volvió a decir presente en el marcador.

En el minuto 50, Federico Valverde asistió a su joven compañero, que paró el balón con el pecho y ejecutó una tremenda volea para completar su primer doblete en LaLiga. Su remate fue imposible de atajar para el arquero Álvaro Valles.

No anotaba con el Real Madrid desde el 5 de julio de 2025 (contra el Dortmund, en el Mundial de Clubes).

Real Madrid celebra con Gonzalo García. | Fuente: ESPN

Real Madrid vs. Betis: alineaciones confirmadas

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde ©, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Rodrygo Goes, Jude Bellingham; Vinicius Jr. y Gonzalo García. DT: Xabi Alonso.

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Marc Bartra ©, Natan, Ricardo Rodríguez; N. Deossa, Marc Roca; Antony, Pablo Fornals, Aitor Ruibal; y Cucho Hernández. DT: Manuel Pellegrini.