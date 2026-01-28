¡Fichajazo para la Copa Libertadores! Lucas Paquetá vuelve a Flamengo por 42 millones de euros

Uno de los movimientos más importantes del mercado sudamericano en el año. El mediocampista Lucas Paquetá regresa a Flamengo tras un acuerdo en el que el club de Río de Janeiro desembolsó 42 millones de euros al West Ham, la que será la operación más costosa jamás realizada por un club brasileño, según los medios locales.

Lucas Paquetá ya se despidió del West Ham y viajará a Río esta semana para firmar contrato por cinco años con el actual campeón del Brasileirao y la Copa Libertadores.

Paquetá debutó como profesional con Flamengo en 2016 y regresa al club carioca tras casi una década en Europa, donde pasó por el AC Milan en Italia, el Lyon de Francia y el West Ham en la Premier League.

Lucas Paquetá vuelve al Flamengo

Con la camiseta del 'Fla', Lucas Paquetá disputó 96 partidos, en los que marcó 18 goles y se consolidó como una de las grandes promesas surgidas en el "Ninho do Urubu".

La versatilidad del centrocampista, capaz de actuar como volante, extremo o delantero, es considerada estratégica para el equipo dirigido por Filipe Luís. Los medios brasileños señalan que los ingleses pedían inicialmente 65 millones de euros, pero Flamengo logró reducir la cifra y cerrar el acuerdo en unos 42 millones.

De acuerdo con ‘Globoesporte’, para el contrato que sería por cinco temporadas, el único punto de discordia era la forma de pago, pero los ingleses terminaron aceptando la propuesta de Flamengo, que prevé el abono de una sola cuota anual, proporcional en 2026 y 2027 y algo menor en 2028.

El monto pago por Lucas Paquetá, de 28 años, supera los 27 millones de euros que pagó recientemente el Cruzeiro al Zenit de San Petesburgo por Gerson, hasta entonces, la mayor cifra otorgada por un jugador en Brasil.

Paquetá se despide del West Ham

A través de sus redes sociales, Lucas Paquetá publicó un video en el que se despidió del West Ham, elenco al que llegó para el curso 2022-22 y jugó 138 partidos, con una producción de 23 goles y 16 asistencias.

“Me negué a ir a equipos rivales. Nunca pedí irme, pedí volver a casa. Me voy a casa, pero seguiré animándote. ¡Gracias por todo!”, mencionó el brasileño.

En Flamengo, además, Lucas Paquetá apunta a mantener el nivel competitivo para entrar a la lista definitiva de Carlo Ancelotti para disputar la próxima Copa del Mundo.