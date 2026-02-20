LaLiga EA Sports: Espanyol visita a Atlético de Madrid por la fecha 25

La previa del choque de Atlético de Madrid ante Espanyol, a disputarse en el Metropolitano mañana desde las 15:00 horas. El árbitro será Alejandro Muñiz Ruiz.
A partir de las 15:00 horas, Atlético de Madrid y Espanyol protagonizarán mañana su choque por la fecha 25 de la Liga, en el Metropolitano.
Así llegan Atlético de Madrid y Espanyol
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga
Atlético de Madrid sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Rayo Vallecano. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Celta..
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Espanyol con un marcador de 2-1.
El local se ubica en el cuarto puesto con 45 puntos (13 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 35 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (10 PG - 5 PE - 9 PP).
Alejandro Muñiz Ruiz será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|60
|24
|19
|3
|2
|34
|2
|Barcelona
|58
|24
|19
|1
|4
|39
|3
|Villarreal
|48
|24
|15
|3
|6
|19
|4
|Atlético de Madrid
|45
|24
|13
|6
|5
|17
|6
|Espanyol
|35
|24
|10
|5
|9
|-4
Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 26: vs Real Oviedo: 28 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Real Sociedad: 7 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Getafe: 14 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 26: vs Elche: 1 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Real Oviedo: 9 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Mallorca: 15 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Espanyol, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas