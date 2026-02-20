LaLiga EA Sports: Espanyol visita a Atlético de Madrid por la fecha 25

La previa del choque de Atlético de Madrid ante Espanyol, a disputarse en el Metropolitano mañana desde las 15:00 horas. El árbitro será Alejandro Muñiz Ruiz.

A partir de las 15:00 horas, Atlético de Madrid y Espanyol protagonizarán mañana su choque por la fecha 25 de la Liga, en el Metropolitano.

Así llegan Atlético de Madrid y Espanyol

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Rayo Vallecano. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Celta..

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Espanyol con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el cuarto puesto con 45 puntos (13 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 35 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (10 PG - 5 PE - 9 PP).

Alejandro Muñiz Ruiz será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 60 24 19 3 2 34 2 Barcelona 58 24 19 1 4 39 3 Villarreal 48 24 15 3 6 19 4 Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 17 6 Espanyol 35 24 10 5 9 -4

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 26: vs Real Oviedo: 28 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Real Sociedad: 7 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Getafe: 14 de marzo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 26: vs Elche: 1 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Real Oviedo: 9 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Mallorca: 15 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Espanyol, según país