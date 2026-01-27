Champions League: Manchester City se enfrenta ante la visita Galatasaray por la fecha 8

Manchester City y Galatasaray se enfrentan en el Etihad Stadium, con el arbitraje de Alejandro Hernández Hernández. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Manchester City se enfrenta mañana ante Galatasaray para disputar el partido por la fecha 8, en el Etihad Stadium, desde las 15:00 horas.

Así llegan Manchester City y Galatasaray

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Champions

Manchester City busca levantarse de su derrota ante FK Bodo/Glimt en el Aspmyra Stadion. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 9 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Galatasaray en partidos de la Champions

El anterior partido disputado entre Galatasaray finalizó en empate por 1-1 ante Atlético de Madrid. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Logró convertir 7 goles y le han marcado 4.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Alejandro Hernández Hernández.

