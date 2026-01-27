Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Champions League: Por la fecha 8 se enfrentarán Atlético de Madrid y FK Bodo/Glimt

Por la fecha 8 se enfrentarán Atlético de Madrid y FK Bodo/Glimt
Por la fecha 8 se enfrentarán Atlético de Madrid y FK Bodo/Glimt
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlético de Madrid y FK Bodo/Glimt, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en el estadio el Metropolitano. Dirige Maurizio Mariani.

Atlético de Madrid aguarda mañana la visita de FK Bodo/Glimt, para jugar el partido por la fecha 8 de la Champions, a partir de las 15:00 horas.

Así llegan Atlético de Madrid y FK Bodo/Glimt

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions

Atlético de Madrid igualó 1-1 frente a Galatasaray. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Le convirtieron 9 goles y registró solo 9 a favor.

Últimos resultados de FK Bodo/Glimt en partidos de la Champions

FK Bodo/Glimt viene de un triunfo 3 a 1 frente a Manchester City. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 3 derrotas. Sumó un total de 8 goles y le metieron 10 en su arco.

Maurizio Mariani fue designado para controlar el partido.

Horario Atlético de Madrid y FK Bodo/Glimt, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Atlético de Madrid FK Bodo/Glimt Champions League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA