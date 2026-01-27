Champions League: Por la fecha 8, Eintracht Frankfurt recibirá a Tottenham

Toda la previa del duelo entre Eintracht Frankfurt y Tottenham. El partido se jugará en el estadio Deutsche Bank Park mañana a las 15:00 horas. Será arbitrado por Jesús Gil Manzano.

Desde las 15:00 horas, Eintracht Frankfurt y Tottenham se enfrentan mañana por la fecha 8 de la Champions en el estadio Deutsche Bank Park.

Así llegan Eintracht Frankfurt y Tottenham

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Eintracht Frankfurt en partidos de la Champions

Eintracht Frankfurt buscará la victoria luego de caer 2 a 3 frente a Qarabag. Suma 3 partidos sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 13 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Champions

Tottenham venció en casa a Borussia Dortmund por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 12 goles y ha recibido 5 en su arco.

Los últimos 2 encuentros entre ambos equipos terminaron con 1 victoria para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Champions League 2022-2023, y terminó con un marcador 3-2 a favor de Tottenham.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jesús Gil Manzano.

Horario Eintracht Frankfurt y Tottenham, según país