Champions League: U. Saint-Gilloise y Atalanta se encuentran en la fecha 8

Todo lo que tienes que saber en la previa de U. Saint-Gilloise vs Atalanta. El duelo, a disputarse en el estadio Constant Vanden Stock Anderlecht mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Michael Oliver.

U. Saint-Gilloise y Atalanta se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Constant Vanden Stock Anderlecht. El partido corresponde a la fecha 8 de la Champions.

Así llegan U. Saint-Gilloise y Atalanta

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions

U. Saint-Gilloise cayó 0 a 2 ante Bayern Múnich en el Allianz Arena. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 12 en su portería .

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Champions

Atalanta llega a este encuentro con una derrota ante Athletic Bilbao por 2 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 8 goles y recibieron 4.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Michael Oliver.

