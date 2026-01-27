Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Champions League: U. Saint-Gilloise y Atalanta se encuentran en la fecha 8

U. Saint-Gilloise y Atalanta se encuentran en la fecha 8
U. Saint-Gilloise y Atalanta se encuentran en la fecha 8
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de U. Saint-Gilloise vs Atalanta. El duelo, a disputarse en el estadio Constant Vanden Stock Anderlecht mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Michael Oliver.

U. Saint-Gilloise y Atalanta se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Constant Vanden Stock Anderlecht. El partido corresponde a la fecha 8 de la Champions.

Así llegan U. Saint-Gilloise y Atalanta

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions

U. Saint-Gilloise cayó 0 a 2 ante Bayern Múnich en el Allianz Arena. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 12 en su portería .

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Champions

Atalanta llega a este encuentro con una derrota ante Athletic Bilbao por 2 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 8 goles y recibieron 4.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Michael Oliver.

Horario U. Saint-Gilloise y Atalanta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
U. Saint-Gilloise Atalanta Champions League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA