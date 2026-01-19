Champions League: Por la fecha 7, Sporting Lisboa recibirá a PSG

Toda la previa del duelo entre Sporting Lisboa y PSG. El partido se jugará en el estadio José Alvalade XXI mañana a las 15:00 horas.

Desde las 15:00 horas, Sporting Lisboa y PSG se enfrentan mañana por la fecha 7 de la Champions en el estadio José Alvalade XXI.

Así llegan Sporting Lisboa y PSG

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Sporting Lisboa en partidos de la Champions

Sporting Lisboa buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a Bayern Múnich. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 7 goles y ha marcado 8 a sus rivales.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions

En la jornada anterior, PSG igualó 0-0 el juego frente a Athletic Bilbao. Con un historial irregular (1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 15 goles a favor y ha recibido 8 en su arco.

Horario Sporting Lisboa y PSG, según país