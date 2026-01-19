Champions League: Arsenal visita a Inter por la fecha 7

La previa del choque de Inter ante Arsenal, a disputarse en el estadio San Siro mañana desde las 15:00 horas.

A partir de las 15:00 horas, Inter y Arsenal protagonizarán mañana su choque por la fecha 7 de la Champions, en el estadio San Siro.

Así llegan Inter y Arsenal

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Champions

Inter sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Liverpool. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 10 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Champions

Arsenal viene de derrotar a Club Brugge con un marcador 3 a 0. ​La visita ha dejado buenas sensaciones en los últimos 4 juegos, tras ganar cada uno de ellos. Además, ha anotado 15 goles y ha recibido 1 en su portería.

Jugaron por última vez en esta competencia el 6 de noviembre, en Fase de liga del torneo UEFA Champions League - 2024-2025, y el marcador favoreció a Inter con un marcador de 1-0.

Horario Inter y Arsenal, según país