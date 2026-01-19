Champions League: Kairat Almaty recibirá a Club Brugge por la fecha 7

Te contamos la previa del duelo Kairat Almaty vs Club Brugge, que se enfrentarán en el Almaty Central Stadium mañana a las 10:30 horas.

Kairat Almaty y Club Brugge se medirán mañana a las 10:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 7 de la Champions y se disputará en el Almaty Central Stadium.

Así llegan Kairat Almaty y Club Brugge

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions

Kairat Almaty no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Olympiacos. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 11.

Últimos resultados de Club Brugge en partidos de la Champions

Club Brugge viene de caer en su estadio ante Arsenal por 0 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 3 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 15 tantos.

Horario Kairat Almaty y Club Brugge, según país