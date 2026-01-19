Champions League: Se enfrentan FC Copenhague y Napoli por la fecha 7

En la previa de FC Copenhague vs Napoli, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el estadio Parken Stadion.

Por la fecha 7 de la Champions, FC Copenhague y Napoli se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el estadio Parken Stadion.

Así llegan FC Copenhague y Napoli

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de FC Copenhague en partidos de la Champions

FC Copenhague ganó su último duelo ante Villarreal por 3 a 2. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 14 goles en contra y 8 a favor.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Champions

Napoli llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Benfica. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 6 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Horario FC Copenhague y Napoli, según país