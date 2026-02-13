Serie A: Por la fecha 25, Lazio recibirá a Atalanta

Toda la previa del duelo entre Lazio y Atalanta. El partido se jugará en el estadio Stadio Olimpico mañana a las 12:00 horas. Será arbitrado por Juan Sacchi.

Desde las 12:00 horas, Lazio y Atalanta se enfrentan mañana por la fecha 25 de la Serie A en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Lazio y Atalanta

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Lazio empató por 2 con Juventus. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 6 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta venció en casa a Cremonese por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y ha empatado 2. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 2 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 33 puntos (8 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 39 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (10 PG - 9 PE - 5 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Juan Sacchi.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 58 24 19 1 4 38 2 Milan 50 23 14 8 1 21 3 Napoli 49 24 15 4 5 13 7 Atalanta 39 24 10 9 5 11 8 Lazio 33 24 8 9 7 3

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 26: vs Cagliari: 21 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Torino: 1 de marzo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 26: vs Napoli: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Sassuolo: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Horario Lazio y Atalanta, según país