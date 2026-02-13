Liga de Francia: RC Strasbourg visita a Olympique de Marsella por la fecha 22

La previa del choque de Olympique de Marsella ante RC Strasbourg, a disputarse en el estadio el Velodromo el sábado 14 de febrero desde las 11:00 horas. El árbitro será François Letexier.

Olympique de Marsella recibirá a RC Strasbourg, en el marco de la fecha 22 de la Ligue 1, el próximo sábado 14 de febrero a partir de las 11:00 horas, en el estadio el Velodromo.

Así llegan Olympique de Marsella y RC Strasbourg

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella sufrió un duro golpe al caer 0 a 5 en la ultima jornada ante PSG. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 12 goles y ha marcado 10 a sus contrincantes.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg viene de perder contra Le Havre AC por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 9 goles y recibieron 7.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 3 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el marcador favoreció a Olympique de Marsella con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el cuarto puesto con 39 puntos (12 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (9 PG - 3 PE - 9 PP).

François Letexier será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 51 21 16 3 2 32 2 Lens 49 21 16 1 4 20 3 Olympique Lyon 42 21 13 3 5 14 4 Olympique de Marsella 39 21 12 3 6 19 7 RC Strasbourg 30 21 9 3 9 7

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 23: vs Stade Brestois: 20 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Olympique Lyon: 1 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Toulouse: 7 de marzo - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 23: vs Olympique Lyon: 22 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Lens: 27 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Auxerre: 7 de marzo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Horario Olympique de Marsella y RC Strasbourg, según país