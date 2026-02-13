Liga de Francia: RC Strasbourg visita a Olympique de Marsella por la fecha 22

La previa del choque de Olympique de Marsella ante RC Strasbourg, a disputarse en el estadio el Velodromo el sábado 14 de febrero desde las 11:00 horas. El árbitro será François Letexier.
Olympique de Marsella recibirá a RC Strasbourg, en el marco de la fecha 22 de la Ligue 1, el próximo sábado 14 de febrero a partir de las 11:00 horas, en el estadio el Velodromo.
Así llegan Olympique de Marsella y RC Strasbourg
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1
Olympique de Marsella sufrió un duro golpe al caer 0 a 5 en la ultima jornada ante PSG. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 12 goles y ha marcado 10 a sus contrincantes.
Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1
RC Strasbourg viene de perder contra Le Havre AC por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 9 goles y recibieron 7.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 3 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el marcador favoreció a Olympique de Marsella con un marcador de 1-2.
El local se ubica en el cuarto puesto con 39 puntos (12 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (9 PG - 3 PE - 9 PP).
François Letexier será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|51
|21
|16
|3
|2
|32
|2
|Lens
|49
|21
|16
|1
|4
|20
|3
|Olympique Lyon
|42
|21
|13
|3
|5
|14
|4
|Olympique de Marsella
|39
|21
|12
|3
|6
|19
|7
|RC Strasbourg
|30
|21
|9
|3
|9
|7
Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 23: vs Stade Brestois: 20 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Olympique Lyon: 1 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Toulouse: 7 de marzo - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 23: vs Olympique Lyon: 22 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Lens: 27 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Auxerre: 7 de marzo - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique de Marsella y RC Strasbourg, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas