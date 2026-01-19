Champions League: Real Madrid y Mónaco se encuentran en la fecha 7

Todo lo que tienes que saber en la previa de Real Madrid vs Mónaco. El duelo, a disputarse en el estadio Santiago Bernabéu mañana, comenzará a las 15:00 horas.
Real Madrid y Mónaco se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu. El partido corresponde a la fecha 7 de la Champions.
Así llegan Real Madrid y Mónaco
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Champions
Real Madrid cayó 1 a 2 ante Manchester City en el Santiago Bernabéu. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 11 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Champions
Mónaco llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Galatasaray. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y empatado 3. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 4 en su arco.
Horario Real Madrid y Mónaco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
