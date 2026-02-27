Liga MX: Toluca FC busca derrotar a Chivas para subirse al liderato

Chivas se mide ante Toluca FC en el estadio Nemesio Díez mañana a las 18:00 horas. El partido será supervisado por Óscar Mejía García.

Mañana desde las 18:00 horas, Toluca FC recibirá a Chivas en el estadio Nemesio Díez, por la fecha 8 del Clausura.

Así llegan Toluca FC y Chivas

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos del Clausura

Toluca FC ganó el encuentro previo ante Necaxa por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 victoria y 3 empates, han vencido su valla 1 vez y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Chivas en partidos del Clausura

Chivas cayó derrotado 1 a 2 ante Cruz Azul. Si bien ha perdido en la jornada anterior, sus 4 enfrentamientos más recientes fueron victorias. Durante esos partidos, le han hecho 6 goles y ha anotado 9.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Toluca FC se impuso por 0 a 3.

El local se ubica en el cuarto puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE), mientras que el visitante tiene 18 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (6 PG - 1 PP).

Óscar Mejía García es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 18 7 6 0 1 6 2 Cruz Azul 16 7 5 1 1 5 3 Pumas UNAM 15 7 4 3 0 8 4 Toluca FC 15 7 4 3 0 7 5 Pachuca 14 7 4 2 1 4

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs Pumas UNAM: 4 de marzo - 00:10 (hora Argentina)

Fecha 10: vs FC Juárez: 8 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atlas: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Pachuca: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Querétaro: 5 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Atlas: 7 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Santos Laguna: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs León: 18 de marzo - 23:07 (hora Argentina)

Fecha 12: vs CF Monterrey: 21 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Pumas UNAM: 5 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Horario Toluca FC y Chivas, según país