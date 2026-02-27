Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Liga MX: Toluca FC busca derrotar a Chivas para subirse al liderato

Toluca FC busca derrotar a Chivas para subirse al liderato
Toluca FC busca derrotar a Chivas para subirse al liderato
Nota IA

por Nota IA

·

Chivas se mide ante Toluca FC en el estadio Nemesio Díez mañana a las 18:00 horas. El partido será supervisado por Óscar Mejía García.

Mañana desde las 18:00 horas, Toluca FC recibirá a Chivas en el estadio Nemesio Díez, por la fecha 8 del Clausura.

Así llegan Toluca FC y Chivas

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos del Clausura

Toluca FC ganó el encuentro previo ante Necaxa por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 victoria y 3 empates, han vencido su valla 1 vez y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Chivas en partidos del Clausura

Chivas cayó derrotado 1 a 2 ante Cruz Azul. Si bien ha perdido en la jornada anterior, sus 4 enfrentamientos más recientes fueron victorias. Durante esos partidos, le han hecho 6 goles y ha anotado 9.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Toluca FC se impuso por 0 a 3.

El local se ubica en el cuarto puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE), mientras que el visitante tiene 18 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (6 PG - 1 PP).

Óscar Mejía García es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Chivas1876016
2Cruz Azul1675115
3Pumas UNAM1574308
4Toluca FC1574307
5Pachuca1474214

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Pumas UNAM: 4 de marzo - 00:10 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs FC Juárez: 8 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Atlas: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Pachuca: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Querétaro: 5 de abril - 21:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Atlas: 7 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Santos Laguna: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs León: 18 de marzo - 23:07 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs CF Monterrey: 21 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Pumas UNAM: 5 de abril - 23:00 (hora Argentina)
Horario Toluca FC y Chivas, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Toluca FC Chivas Liga MX

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA