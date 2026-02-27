Liga MX: Por la fecha 8, Atl. de San Luis recibirá a Puebla

Toda la previa del duelo entre Atl. de San Luis y Puebla. El partido se jugará en Alfonso Lastras Ramírez mañana a las 18:00 horas. Será arbitrado por Maximiliano Quintero Hernández.

Desde las 18:00 horas, Atl. de San Luis y Puebla se enfrentan mañana por la fecha 8 del Clausura en Alfonso Lastras Ramírez.

Así llegan Atl. de San Luis y Puebla

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos del Clausura

Atl. de San Luis buscará la victoria luego de caer 2 a 3 frente a Atlas. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 11 goles y ha marcado 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Puebla en partidos del Clausura

A Puebla no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 4 ante Club América. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 empates, tiene 2 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

Con 5 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 5 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 15 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Atl. de San Luis.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 4 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Maximiliano Quintero Hernández.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 18 7 6 0 1 6 2 Cruz Azul 16 7 5 1 1 5 3 Pumas UNAM 15 7 4 3 0 8 12 Atl. de San Luis 7 7 2 1 4 -1 15 Puebla 5 7 1 2 4 -6

Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs Mazatlán: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Cruz Azul: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Pachuca: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs León: 21 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs CF Monterrey: 4 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs Tigres: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Pachuca: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Necaxa: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Santos Laguna: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs FC Juárez: 3 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Horario Atl. de San Luis y Puebla, según país