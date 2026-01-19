Champions League: Olympiacos y Bayer Leverkusen se miden por la fecha 7

Olympiacos ejercerá mañana la localía ante Bayer Leverkusen, desde las 15:00 horas y en el marco de la fecha 7 de la Champions.
Así llegan Olympiacos y Bayer Leverkusen
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Olympiacos en partidos de la Champions
Olympiacos logró un triunfo por 1-0 ante Kairat Almaty. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 3 compromisos e igualó 1, en los que acumuló 13 goles en contra frente a 6 a favor.
Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions
Bayer Leverkusen viene de empatar 2-2 ante Newcastle United. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 10 tantos.
Horario Olympiacos y Bayer Leverkusen, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas