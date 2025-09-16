Últimas Noticias
Champions League: Ajax se enfrenta ante la visita Inter por la fecha 1

Ajax y Inter se enfrentan en el estadio Johan Cruyff Arena, con el arbitraje de Michael Oliver. El duelo se jugará mañana desde las 14:00 horas.

Ajax se enfrenta mañana ante Inter para disputar el partido por la fecha 1, en el estadio Johan Cruyff Arena, desde las 14:00 horas.

En los últimos 2 duelos del torneo han quedado los puntos repartidos al registrarse siempre empates entre el local y el visitante. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League 2005 - 2006, y finalizó en un empate 0-0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Michael Oliver.

Horario Ajax e Inter, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

