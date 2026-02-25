Copa Libertadores: Por la llave 2 se enfrentarán Tolima y Táchira

Todos los detalles de la previa del partido entre Tolima y Táchira, que se jugará mañana desde las 19:30 horas en el estadio Manuel Murillo Toro. Dirige Leandro Rey Hilfer.

El Vinotinto y Oro se enfrentará mañana a Táchira. En el partido de ida ganó 1 a 0 y quedó a un paso de clasificar a la Tercera Fase de la Copa Libertadores. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio Manuel Murillo Toro a las 19:30 horas.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 19 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Tolima se llevó la victoria por 0 a 1.

Leandro Rey Hilfer fue designado para controlar el partido.

Horario Tolima y Táchira, según país