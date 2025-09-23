Europa League: Ludogorets se enfrentará a Malmö por la fecha 1

Malmö y Ludogorets se miden en el estadio Friends Arena mañana a las 14:00 horas y Manfredas Lukjancukas es el elegido para dirigir el partido.
Malmö y Ludogorets se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 1 de la Europa League, a partir de las 14:00 horas en el estadio Friends Arena.
El encuentro será supervisado por Manfredas Lukjancukas, el juez encargado.
Horario Malmö y Ludogorets, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas