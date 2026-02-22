Serie A: Fiorentina y Pisa se encuentran en la fecha 26

Todo lo que tienes que saber en la previa de Fiorentina vs Pisa. El duelo, a disputarse en el estadio Artemio Franchi mañana, comenzará a las 12:30 horas y será dirigido por Maurizio Mariani.
Fiorentina y Pisa se enfrentan mañana, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Artemio Franchi. El partido corresponde a la fecha 26 de la Serie A.
Así llegan Fiorentina y Pisa
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Milan.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A
Fiorentina sacó un triunfo frente a Como 1907, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos, con una cifra de 8 goles en contra y registró 8 a favor.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
Pisa llega a este encuentro con una derrota ante Milan por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 12.
El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminaron igualando en 0.
El local está en el décimo octavo puesto con 21 puntos (4 PG - 9 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (1 PG - 12 PE - 12 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Maurizio Mariani.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|64
|26
|21
|1
|4
|41
|2
|Milan
|54
|25
|15
|9
|1
|22
|3
|Napoli
|50
|25
|15
|5
|5
|13
|18
|Fiorentina
|21
|25
|4
|9
|12
|-10
|19
|Pisa
|15
|25
|1
|12
|12
|-22
Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 27: vs Udinese: 2 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 27: vs Bologna: 2 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Horario Fiorentina y Pisa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas