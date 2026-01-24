LaLiga EA Sports: Alavés recibirá a Betis por la fecha 21

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Betis, que se enfrentarán en el estadio el Mendi mañana a las 15:00 horas.

Alavés y Betis se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 21 de la Liga y se disputará en el estadio el Mendi.

Así llegan Alavés y Betis

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Atlético de Madrid. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Villarreal. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 6.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Betis resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo octavo puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (8 PG - 8 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 20 16 1 3 32 2 Real Madrid 48 20 15 3 2 26 3 Villarreal 41 19 13 2 4 18 6 Betis 32 20 8 8 4 8 18 Alavés 19 20 5 4 11 -9

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

Fecha 22: vs Espanyol: 30 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Getafe: 8 de febrero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga

Fecha 22: vs Valencia: 1 de febrero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Atlético de Madrid: 8 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Betis, según país