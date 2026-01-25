LaLiga EA Sports: Getafe quiere vencer y quitarle la racha positiva a Girona

Getafe se mide ante Girona en el estadio Municipal de Montilivi mañana a las 15:00 horas.

Mañana desde las 15:00 horas, Girona recibirá a Getafe en el estadio Municipal de Montilivi, por la fecha 21 de la Liga.

Así llegan Girona y Getafe

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona ganó el encuentro previo ante Espanyol por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota y 3 victorias, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe cayó derrotado 0 a 1 ante Valencia. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces e igualó en 1. Ha marcado 2 goles y recibió 9.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 31 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Getafe se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 21 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (6 PG - 3 PE - 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 51 21 16 3 2 28 2 Barcelona 49 20 16 1 3 32 3 Atlético de Madrid 41 20 12 5 3 18 13 Girona 24 20 6 6 8 -14 17 Getafe 21 20 6 3 11 -11

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 22: vs Real Oviedo: 31 de enero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Sevilla: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

Fecha 22: vs Celta: 1 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Alavés: 8 de febrero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

