LaLiga EA Sports: Por la fecha 21 se enfrentarán Atlético de Madrid y Mallorca

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlético de Madrid y Mallorca, que se jugará el domingo 25 de enero desde las 08:00 horas en el estadio el Metropolitano.

Mallorca y Atlético de Madrid se enfrentarán en el estadio el Metropolitano el próximo domingo 25 de enero desde las 08:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 21 de la Liga.

Así llegan Atlético de Madrid y Mallorca

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid venció por 1-0 a Alavés. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca viene de un triunfo 3 a 2 frente a Athletic Bilbao. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 9 goles y le metieron 8 en su arco.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 4 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 41 puntos (12 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 21 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (5 PG - 6 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 20 16 1 3 32 2 Real Madrid 48 20 15 3 2 26 3 Villarreal 41 19 13 2 4 18 4 Atlético de Madrid 41 20 12 5 3 18 15 Mallorca 21 20 5 6 9 -6

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 22: vs Levante: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Betis: 8 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 22: vs Sevilla: 2 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Barcelona: 7 de febrero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Mallorca, según país