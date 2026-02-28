LaLiga EA Sports: Betis y Sevilla se enfrentan en el Derbi de Sevilla

Todos los detalles de la previa del partido entre Betis y Sevilla, que se jugará el domingo 1 de marzo desde las 12:30 horas en el estadio Benito Villamarín.

Sevilla y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo domingo 1 de marzo desde las 12:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 26 de la Liga.

Así llegan Betis y Sevilla

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis igualó 1-1 frente a Rayo Vallecano. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Le convirtieron 5 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de un triunfo 1 a 0 frente a Getafe. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 6 goles y le metieron 7 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 30 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Betis se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 42 puntos (11 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 29 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (8 PG - 5 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 61 25 20 1 4 42 2 Real Madrid 60 25 19 3 3 33 3 Villarreal 51 25 16 3 6 20 5 Betis 42 25 11 9 5 10 12 Sevilla 29 25 8 5 12 -7

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga

Fecha 27: vs Getafe: 7 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Celta: 15 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Athletic Bilbao: 22 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 27: vs Rayo Vallecano: 8 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Barcelona: 15 de marzo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Valencia: 21 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

