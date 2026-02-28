Premier League: Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Últimas Noticias
Arsenal y Chelsea se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Darren England. El duelo se jugará el domingo 1 de marzo desde las 11:30 horas.

El juego entre Arsenal y Chelsea se disputará el próximo domingo 1 de marzo por la fecha 28 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Chelsea

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Arsenal se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Wolverhampton. Con 2 triunfos y 2 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 14 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Chelsea finalizó en empate por 1-1 ante Burnley. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Logró convertir 12 goles y le han marcado 7.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 2 triunfos, y 3 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y finalizó en un empate 1-1.

El local está puntero y alcanzó 61 puntos (18 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 45 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (12 PG - 9 PE - 6 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Darren England.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6128187335
2Manchester City5627175531
3Aston Villa5127156610
4Manchester United4827139511
5Chelsea4527129617

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 29: vs Brighton and Hove: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Everton: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 29: vs Aston Villa: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Newcastle United: 14 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Everton: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
Horario Arsenal y Chelsea, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
