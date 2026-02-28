Premier League: Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Arsenal y Chelsea se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Darren England. El duelo se jugará el domingo 1 de marzo desde las 11:30 horas.

Así llegan Arsenal y Chelsea

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Arsenal se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Wolverhampton. Con 2 triunfos y 2 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 14 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Chelsea finalizó en empate por 1-1 ante Burnley. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Logró convertir 12 goles y le han marcado 7.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 2 triunfos, y 3 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y finalizó en un empate 1-1.

El local está puntero y alcanzó 61 puntos (18 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 45 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (12 PG - 9 PE - 6 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Darren England.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 61 28 18 7 3 35 2 Manchester City 56 27 17 5 5 31 3 Aston Villa 51 27 15 6 6 10 4 Manchester United 48 27 13 9 5 11 5 Chelsea 45 27 12 9 6 17

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 29: vs Brighton and Hove: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Everton: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 29: vs Aston Villa: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Newcastle United: 14 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Everton: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

