Liga MX: Por la fecha 9, Puebla recibirá a Tigres

Toda la previa del duelo entre Puebla y Tigres. El partido se jugará en el estadio Cuauhtémoc mañana a las 20:00 horas. Será arbitrado por Joaquín Vizcarra Armenta.

Desde las 20:00 horas, Puebla y Tigres se enfrentan mañana por la fecha 9 del Clausura en el estadio Cuauhtémoc.

Así llegan Puebla y Tigres

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Puebla en partidos del Clausura

Puebla venció 1-0 a Atl. de San Luis en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados.2 juegos terminaron en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 7 goles en su arco y anotó 3 en la malla rival.

Últimos resultados de Tigres en partidos del Clausura

Tigres venció en casa a Club América por 4 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 13 goles y ha recibido 7 en su arco.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y terminó con un marcador 7-0 a favor de Tigres.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 8 puntos (2 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (4 PG - 1 PE - 3 PP).

Tigres se medirá ante CF Monterrey en una nueva edición del clásico regio durante la siguiente jornada. El duelo de titanes se disputará el 8 de marzo y el estadio Universitario se convertirá en el epicentro del fútbol desde las 00:00 (hora Argentina).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Joaquín Vizcarra Armenta.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Pachuca: 7 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Necaxa: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Santos Laguna: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs FC Juárez: 3 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs León: 10 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs CF Monterrey: 8 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Querétaro: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs FC Juárez: 22 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tijuana: 4 de abril - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Chivas: 11 de abril - 20:00 (hora Argentina)

Horario Puebla y Tigres, según país