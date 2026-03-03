Copa Libertadores: Se enfrentan O'Higgins y Tolima por la llave 2

En la previa de O'Higgins vs Tolima, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 19:30 horas en el estadio el Teniente. El árbitro designado será Andrés Matonte.

Por la llave 2 de la Copa Libertadores, O'Higgins y Tolima se enfrentan mañana desde las 19:30 horas en el estadio el Teniente.

Así llegan O'Higgins y Tolima

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Libertadores

O'Higgins fue derrotado en el Arena Fonte Nova frente a Bahia por 1 a 2 en el marcador.

Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores

Tolima llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Táchira.

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrés Matonte.

Horario O'Higgins y Tolima, según país