Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Copa Libertadores: Se enfrentan O'Higgins y Tolima por la llave 2

Se enfrentan O'Higgins y Tolima por la llave 2
Se enfrentan O'Higgins y Tolima por la llave 2
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de O'Higgins vs Tolima, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 19:30 horas en el estadio el Teniente. El árbitro designado será Andrés Matonte.

Por la llave 2 de la Copa Libertadores, O'Higgins y Tolima se enfrentan mañana desde las 19:30 horas en el estadio el Teniente.

Así llegan O'Higgins y Tolima

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Libertadores

O'Higgins fue derrotado en el Arena Fonte Nova frente a Bahia por 1 a 2 en el marcador.

Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores

Tolima llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Táchira.

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrés Matonte.

Horario O'Higgins y Tolima, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
O'Higgins Tolima Copa Libertadores

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA