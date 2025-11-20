Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Levante se enfrentará a Valencia por la fecha 13

Levante se enfrentará a Valencia por la fecha 13
Nota IA

por Nota IA

·

Valencia y Levante se miden en el estadio Mestalla mañana a las 15:00 horas.

Valencia y Levante se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Levante

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia terminó con un empate en 1 frente a Betis en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 1 y perdió en 3 oportunidades. Recibió 9 goles y sumó 2 a favor.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Atlético de Madrid. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 9.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3112101116
2Barcelona281291217
3Villarreal261282214
17Valencia1012246-10
19Levante912237-7

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 14: vs Rayo Vallecano: 1 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Sevilla: 7 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Atlético de Madrid: 13 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 18: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 14: vs Athletic Bilbao: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Osasuna: 8 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Villarreal: 14 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 18: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Levante, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

