LaLiga EA Sports: Por la fecha 2 se enfrentarán Atlético de Madrid y Elche

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlético de Madrid y Elche, que se jugará el sábado 23 de agosto desde las 12:30 horas en el estadio el Metropolitano.
Elche y Atlético de Madrid se enfrentarán en el estadio el Metropolitano el próximo sábado 23 de agosto desde las 12:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 2 de la Liga.
Así llegan Atlético de Madrid y Elche
Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga
Atlético de Madrid viene de caer por 1 a 2 frente a Espanyol.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche igualó 1-1 ante Betis en la jornada anterior..
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y Elche se llevó la victoria por 1 a 0.
El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto sin puntos hasta el momento (1 PP), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el noveno lugar en el torneo (1 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|Rayo Vallecano
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|Villarreal
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|9
|Elche
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|15
|Atlético de Madrid
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 3: vs Alavés: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 3: vs Levante: 29 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Sevilla: 12 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Elche, según país
- Argentina: 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas