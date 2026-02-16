Copa Libertadores: Liverpool (U) se enfrenta ante la visita Independiente Medellín por la llave 8

Liverpool (U) y Independiente Medellín se enfrentan en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera, con el arbitraje de Bruno Arleu de Araujo. El duelo se jugará mañana desde las 19:30 horas.

