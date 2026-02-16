Últimas Noticias
Copa Libertadores: Liverpool (U) se enfrenta ante la visita Independiente Medellín por la llave 8

Liverpool (U) y Independiente Medellín se enfrentan en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera, con el arbitraje de Bruno Arleu de Araujo. El duelo se jugará mañana desde las 19:30 horas.

Desde las 19:30 horas, se miden mañana Liverpool y el Poderoso de la Montaña por la llave 8 de la Copa Libertadores, en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Bruno Arleu de Araujo.

Horario Liverpool (U) e Independiente Medellín, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas
