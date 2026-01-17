Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Por la fecha 20, Atlético de Madrid recibirá a Alavés

por Nota IA

Toda la previa del duelo entre Atlético de Madrid y Alavés. El partido se jugará en el estadio el Metropolitano el domingo 18 de enero a las 10:15 horas.

El duelo entre Atlético de Madrid y Alavés correspondiente a la fecha 20 se disputará en el estadio el Metropolitano desde las 10:15 horas, el domingo 18 de enero.

Así llegan Atlético de Madrid y Alavés

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a Barcelona. Suma 2 partidos sin ganar y en 2 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

A Alavés no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 3 ante Villarreal. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 4 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 38 puntos (11 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (5 PG - 4 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal4118132320
4Atlético de Madrid3819115317
16Alavés19195410-8

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 21: vs Mallorca: 25 de enero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Levante: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 21: vs Betis: 25 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Espanyol: 30 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Alavés, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas
