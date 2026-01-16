Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Real Oviedo se concentra para salir del último lugar ante Osasuna

Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Osasuna vs Real Oviedo. El duelo, a disputarse en el estadio el Sadar mañana, comenzará a las 12:30 horas.

Osasuna y Real Oviedo se enfrentan mañana, a partir de las 12:30 horas, en el estadio el Sadar. El partido corresponde a la fecha 20 de la Liga.

Así llegan Osasuna y Real Oviedo

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna cayó 0 a 1 ante Girona en el Municipal de Montilivi. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Real Oviedo logró empatar 1-1 ante Betis. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 3 empates. Pudo convertir 2 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo quinto puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (2 PG - 7 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal4118132320
15Osasuna19195410-4
20Real Oviedo13192710-19

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 21: vs Rayo Vallecano: 24 de enero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Villarreal: 31 de enero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 21: vs Barcelona: 25 de enero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Girona: 31 de enero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Horario Osasuna y Real Oviedo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas
