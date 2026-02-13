Últimas Noticias
Capitán con futuro: peruano Philipp Eisele Yupanqui renovó contrato con Eintracht Frankfurt

El defensa ha disputado 32 partidos con el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga juvenil.
El defensa ha disputado 32 partidos con el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga juvenil. | Fuente: Eintracht Frankfurt
Rosario Salazar Neyra

por Rosario Salazar Neyra

·

El defensa central y capitán de la sub-19 del equipo alemán seguirá una temporada más en el club.

El fútbol peruano sigue sumando presencia en Europa con la renovación de contrato de Philipp Eisele Yupanqui. El defensa seguirá una temporada más defendiendo los colores de Eintracht Frankfurt Sub-19, equipo en el que lleva la cinta de capitán. El club dijo que el jugador puede seguir desempeñando un papel importante en el equipo.

El defensa de 19 años, nacido en Alemania, también posee la nacionalidad peruana gracias a su madre. El nativo de Múnich viste la camiseta del Eintracht Frankfurt desde 2022, con la que ha disputado 32 partidos en la Bundesliga juvenil, las ligas juveniles de la DFB y la Copa Juvenil de la DFB

Philipp Eisele y el planificador Nino Berndroth.
Philipp Eisele y el planificador Nino Berndroth. | Fuente: Eintrach Frankfurt

En la temporada 2023/24, Eisele capitaneó al equipo sub-17 hasta el campeonato de la Bundesliga sub-17 Sur/Suroeste. El peruano también es titular habitual en la actual temporada de la UEFA Youth League donde ha disputado seis de los siete partidos posibles

Nino Berndroth, planificador de las selecciones sub-17 y sub-21 del club, no tuvo más que elogios para el jugador peruano: "Philipp Eisele ha tenido un desarrollo muy positivo en los últimos años y ha progresado en todos los aspectos. Asume la responsabilidad dentro y fuera del campo y predica con el ejemplo".

Una de las razones principales para renovar el contrato con Philipp Eisele es que el club está convencido de que puede seguir desempeñando un papel importante para el equipo en el futuro. "Nos complace acompañarlo en sus próximos pasos", dijo Nino Berndroth luego de la firma del nuevo contrato del jugador.

