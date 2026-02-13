Capitán con futuro: peruano Philipp Eisele Yupanqui renovó contrato con Eintracht Frankfurt

El fútbol peruano sigue sumando presencia en Europa con la renovación de contrato de Philipp Eisele Yupanqui. El defensa seguirá una temporada más defendiendo los colores de Eintracht Frankfurt Sub-19, equipo en el que lleva la cinta de capitán. El club dijo que el jugador puede seguir desempeñando un papel importante en el equipo.

El defensa de 19 años, nacido en Alemania, también posee la nacionalidad peruana gracias a su madre. El nativo de Múnich viste la camiseta del Eintracht Frankfurt desde 2022, con la que ha disputado 32 partidos en la Bundesliga juvenil, las ligas juveniles de la DFB y la Copa Juvenil de la DFB