Liga de Francia: Lille se enfrenta ante la visita Stade Brestois por la fecha 22

Lille y Stade Brestois se enfrentan en el estadio Stade Pierre-Mauroy, con el arbitraje de Hakim Ben El Hadj. El duelo se jugará el sábado 14 de febrero desde las 13:00 horas.
El juego entre Lille y Stade Brestois se disputará el próximo sábado 14 de febrero por la fecha 22 de la Ligue 1, a partir de las 13:00 horas en el estadio Stade Pierre-Mauroy.
Así llegan Lille y Stade Brestois
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1
En la fecha anterior, Lille se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Metz.
Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1
En la jornada anterior, Stade Brestois derrotó 2-0 a Lorient. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 6 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y finalizó en un empate 3-3.
El local está en el quinto puesto y alcanzó 33 puntos (10 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 26 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 9 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Hakim Ben El Hadj.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|51
|21
|16
|3
|2
|32
|2
|Lens
|49
|21
|16
|1
|4
|20
|3
|Olympique Lyon
|42
|21
|13
|3
|5
|14
|5
|Lille
|33
|21
|10
|3
|8
|4
|12
|Stade Brestois
|26
|21
|7
|5
|9
|-5
Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 23: vs Angers: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Nantes: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Lorient: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 23: vs Olympique de Marsella: 20 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Metz: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Le Havre AC: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
Horario Lille y Stade Brestois, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas