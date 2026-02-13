Últimas Noticias
Liga de Francia: Lille se enfrenta ante la visita Stade Brestois por la fecha 22

Lille y Stade Brestois se enfrentan en el estadio Stade Pierre-Mauroy, con el arbitraje de Hakim Ben El Hadj. El duelo se jugará el sábado 14 de febrero desde las 13:00 horas.

El juego entre Lille y Stade Brestois se disputará el próximo sábado 14 de febrero por la fecha 22 de la Ligue 1, a partir de las 13:00 horas en el estadio Stade Pierre-Mauroy.

Así llegan Lille y Stade Brestois

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

En la fecha anterior, Lille se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Metz.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Stade Brestois derrotó 2-0 a Lorient. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 6 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y finalizó en un empate 3-3.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 33 puntos (10 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 26 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 9 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Hakim Ben El Hadj.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG5121163232
2Lens4921161420
3Olympique Lyon4221133514
5Lille332110384
12Stade Brestois2621759-5

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 23: vs Angers: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Nantes: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Lorient: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 23: vs Olympique de Marsella: 20 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Metz: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Le Havre AC: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
Horario Lille y Stade Brestois, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas
