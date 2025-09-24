Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Por la fecha 6, Real Oviedo recibirá a Barcelona

Por la fecha 6, Real Oviedo recibirá a Barcelona
Por la fecha 6, Real Oviedo recibirá a Barcelona






Toda la previa del duelo entre Real Oviedo y Barcelona. El partido se jugará en el estadio Carlos Tartiere mañana a las 14:30 horas.

Desde las 14:30 horas, Real Oviedo y Barcelona se enfrentan mañana por la fecha 6 de la Liga en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Barcelona

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Elche. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 1 a sus rivales.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció en casa a Getafe por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y ha empatado 1. Además, logró gritar 16 goles y ha recibido 3 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 4 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (4 PG - 1 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid18660011
2Barcelona13541013
3Villarreal1364117
4Espanyol1163211
17Real Oviedo35104-7

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 7: vs Valencia: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Levante: 4 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Espanyol: 17 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 7: vs Real Sociedad: 28 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Sevilla: 5 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Girona: 18 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Barcelona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

