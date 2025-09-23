Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Getafe y Alavés se encuentran en la fecha 6

Getafe y Alavés se encuentran en la fecha 6
Getafe y Alavés se encuentran en la fecha 6






Todo lo que tienes que saber en la previa de Getafe vs Alavés. El duelo, a disputarse en el estadio Coliseum Alfonso Pérez mañana, comenzará a las 12:00 horas.

Getafe y Alavés se enfrentan mañana, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Coliseum Alfonso Pérez. El partido corresponde a la fecha 6 de la Liga.

Así llegan Getafe y Alavés

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe cayó 0 a 3 ante Barcelona en el Camp Nou. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés llega a este encuentro con una derrota ante Sevilla por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 5.

Getafe ha mantenido una racha impresionante en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Getafe fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el octavo puesto con 9 puntos (3 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (2 PG - 1 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1555008
2Barcelona13541013
3Villarreal1053116
8Getafe95302-1
10Alavés752120

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 7: vs Levante: 27 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Osasuna: 3 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Real Madrid: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 7: vs Mallorca: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Elche: 5 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Valencia: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Getafe y Alavés, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

