LaLiga EA Sports: Elche se enfrentará a Osasuna por la fecha 6

Elche se enfrentará a Osasuna por la fecha 6
Elche se enfrentará a Osasuna por la fecha 6
Nota IA

por Nota IA

·

Osasuna y Elche se miden en el estadio el Sadar mañana a las 12:30 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Osasuna y Elche se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Liga, a partir de las 12:30 horas en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Elche

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna no pudo ante Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche venció 1-0 a Real Oviedo en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha empatado 3, con 7 goles en el arco rival y 4 en su portería.

Ambos presentan diferencias considerables en sus resultados en casa y como visitante. Hasta el momento, Osasuna cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias y sin goles en su portería. Elche no ha registrado ninguna victoria cuando ha jugado en campo contrario y solo se ha llevado un punto en cada partido.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y Osasuna sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 6 puntos (2 PG - 3 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid18660011
2Barcelona13541013
3Villarreal1364117
6Elche952303
13Osasuna652030

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 7: vs Betis: 28 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Getafe: 3 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Atlético de Madrid: 18 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 7: vs Celta: 28 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Alavés: 5 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Athletic Bilbao: 19 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Horario Osasuna y Elche, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

