LaLiga EA Sports: Por una nueva edición de el Derbi de Sevilla, Sevilla recibe a Betis

Por la fecha 14 de la Liga, Betis y Sevilla se enfrentan el domingo 30 de noviembre desde las 10:15 horas, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Betis

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla no pudo ante Espanyol en el RCDE Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 10 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

En la fecha pasada, Betis finalizó con un empate 1-1 ante Girona. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 6 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Betis sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 16 puntos (5 PG - 1 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (5 PG - 6 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 32 13 10 2 1 16 2 Barcelona 31 13 10 1 2 21 3 Villarreal 29 13 9 2 2 15 5 Betis 21 13 5 6 2 6 11 Sevilla 16 13 5 1 7 -2

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 15: vs Valencia: 7 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Real Oviedo: 14 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Real Madrid: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga

Fecha 15: vs Barcelona: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Rayo Vallecano: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Getafe: 21 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Betis, según país