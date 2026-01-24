Liga de Francia: Lille y RC Strasbourg se encuentran en la fecha 19

Todo lo que tienes que saber en la previa de Lille vs RC Strasbourg. El duelo, a disputarse en el estadio Stade Pierre-Mauroy mañana, comenzará a las 14:45 horas y será dirigido por Willy Delajod.

Lille y RC Strasbourg se enfrentan mañana, a partir de las 14:45 horas, en el estadio Stade Pierre-Mauroy. El partido corresponde a la fecha 19 de la Ligue 1.

Así llegan Lille y RC Strasbourg

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille cayó 0 a 3 ante PSG en el Parc des Princes. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Metz. Ha empatado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y RC Strasbourg fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el quinto puesto con 32 puntos (10 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (8 PG - 3 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Willy Delajod.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 45 19 14 3 2 26 2 Lens 43 18 14 1 3 19 3 Olympique de Marsella 35 18 11 2 5 22 5 Lille 32 18 10 2 6 8 7 RC Strasbourg 27 18 8 3 7 6

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 20: vs Olympique Lyon: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Metz: 6 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 20: vs PSG: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Le Havre AC: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Horario Lille y RC Strasbourg, según país